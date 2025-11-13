لاریجانی: ئێران دوژمنایەتی بنەڕەتی لەگەڵ ڕۆژاوا نییە

عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس بە زمانی ئینگلیزی نووسی: دوای شۆڕش، سیاسەتی ئێران لەسەر پاراستنی بەرژەوەندی نەتەوەیی دانرابوو و نە هاوکاری لەگەڵ ڕۆژاوا بە هەر نرخ و شێوەیەک. سەرەڕای ئەوە، ڕۆژاوا بۆ چەندین ساڵ هاوبەشی ئابووری ئێران مایەوە.



ڕێبەرانی ئێران دوژمنایەتی بنەڕەتیان لەگەڵ ڕۆژاوا نەبووە، بەڵكوو هەڵسوکەوتی سیاسی و ئەمنیەتی ڕۆژاوا بوو کە هاوکاریەکانی تووشی قەیران کرد.