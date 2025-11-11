موقتەدا سەدر داوای کرد: پیاوان ئەمڕۆ لە ماڵەوە بن و چێشت لێبنێن

سالع محەمەد عێراقی لە کەسایەتیە نزیکەکان لە موقتەدا سەدر، ڕێبەری ڕەوتی نەتەوەیی شیعە، ڕۆژی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنەکان لە عێراقی ڕۆژی بنەماڵە ناودێر کرد و داوای لە پیاوان کرد کە لە ئەو ڕۆژەدا چێشێ لێنان لە ئەستۆ بگرن.



عێراقی دوای ڕاگەیاندنی ئەو بابەتە داوای شەڕ نەکردنی پیاوان لەگەڵ ئەندامانی بنەماڵە لە ڕۆژی بنەماڵەی کرد و لە درێژەدا شەش ئامۆژگاری پێشکەشی بنەماڵەکان لە ڕۆژی هەڵبژاردن کرد.



یەکەم: تا ئەو جێگایەی کە دەکرێت لە ماڵەکانیان نەچنە دەرەوە، مەگەر لە حاڵەتی زەرووردا. ئەمڕۆ ڕۆژی ئێوەیە و تا کاتی نوێژی ئێوارە ئیش و کار نەکەن.



دووهەم: لە هەلی ئەمڕۆ بۆ نوێژ، نزا و پاڕانەوە کەڵكوەربگرن.



سێهەم: بۆ هەر جۆرە فەرمانێکی گشتی یان تایبەت ئامادە بن.



چوارەم: دووری بکەن لە کێشە لە ڕەوتی هەڵبژاردن.



پێنجەم: هەر کەسێک ناچار بە بەشداری لە هەڵبژاردن دەبێت، کێشە نییە، هەمان کار بکات کە هێزە ئەمنیەکان ئەنجامی دەدەن.



شەشەم: دوای کۆتایی هاتنی ڕەوتی دەنگدان بچنە مزگەوت، حسێنیە و پەرستگەکان و شوکر بۆ خودا بکەن کە ئێوەی ڕێنوێنی کرد بۆ بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکان و ئارەزووی سەرکەوتن و تەندروستی بکەن بۆ ڕێبەرەکەتان.