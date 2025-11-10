  1. Home
توانای مووشەکی ئێران خەریکە پەرەدەسێنێت

١٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٥ - ١٢:٣٠
News ID: 1748822
Source: Mehrnews
ڕۆژنامەیەکی عیبری دانی بەوەدانا کە هێزی مووشەکی ئێرانی پەرەپێداوە.

 ڕۆژنامەی یەدیوت ئەحارنووت لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە ئێران سەرەڕای دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی ڕژێمی زایۆنیستی بە خێرایی هێزی مووشەکی خۆی بەهێزتر دەکات.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە کە سی ئێن ئێن ئاماژەی بە دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنانی مووشەکی بالیستیکی ئێرانیش کردووە. ئێران دەتوانێت سەدان مووشەک بەرهەم بهێنێت.

لە ڕاپۆرتەکەدا زیاتر جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئێرانییەکان بەمەبەستی ئامادەکاری بۆ هەر دەستدرێژییەکی نوێ، کۆگای مووشەکەکانیان فراوانتر دەکەن.

پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە لە ماوەی شەڕی سەپێندراوی ١٢ ڕۆژەدا، هێرشە مووشەکییەکانی ئێران بۆ سەر ناوچە داگیرکراوەکان، ناوچە گرنگ و هەستیارەکانی کردە ئامانج، لەوانە ناوەندە سیخوڕییە نهێنییەکان و تاقیگە بایۆلۆژییەکانی ڕژێمی زایۆنی.

