2 ساڵ پاش گەردەلوولی ئەقسا؛ دەەسکەوتەکان لە گۆشەنیگای 4 کارناسی ناوچەیی

بەشی نێودەوڵەتی: ئۆپەراسیۆنی گەردەلوولی ئەقسا وێنای دەیان سالەی ڕژیمی زایۆنی بۆ سەربوونی سەربازی، زاڵبوونی هەواڵگرانە و کۆنتڕۆڵی بەربڵاوی هەڵوەشاندەوە و هاوکات لایەنی دزێو و شەڕئاژۆ و جەنایەتەکاری ئەو ڕژیمەی ئاشکرا کرد.

بەو بۆنەوە و هاوکات لەگەڵ دووەمین ساڵوەگەری ئەو ئۆپەراسیۆنە گفتوگۆیەکمان لەگەڵ سەلام عادڵ و کیان ئەسەدی (شرۆڤەگەرانی سیاسی عێراقی)، محەمەد مەشیک (کارناسی یاسای نێودەوڵەتی لە لوبنان) و زێنەب ئەسغەریان (کارناسی باڵای ڕۆژهەڵاتی ناوین لە ئێران) ئامادە کردووە کە لە خوارەوە دەیخوێننەوە.

گەردلوولی ئەقسا: لەدایکبوونەوەی بەرخۆدان و هوشیاری سیاسی

سەلام عادڵ وتی: گەردەلوولی ئەقسا تەنیا ڕووداوێکی سەربازی نەبوو، بەڵکوو ساتەوەختی دابڕان لە سیستەمی میدیایی و هێژمۆنیایەکی سیاسی بوو کە تلاڤیڤ دەیان سال هەوڵی بۆ دابوو. ئەوی لە 7ی ئاکتەوبر ڕووی دا، فەلەستینی گەڕاندنەوە بۆ ناوەندی ویژدانی مرۆیی و درۆیین‌بوونی وێنایەک کە داگیرکەران لە خۆیان وەک قوربانی نمایشیان دابوو. لەو سۆنگەوە بەرەیەکی ڕای گشتی جیهانی سەری هەڵدا کە جەنایەتەکانی داگیرکەران ڕەت دەکاتەوە و دژی هەڵاواردن و کۆمەڵکوژی وەستاوە.

وتیشی: ئەم ئۆپەراسیۆنە جیهانی بە ئاراستەی سیستەمێک لە ستاندارد و بەهای چەندڕەهەندانە بە سەرکردایەتی خڵکی باشووری جیهاندا برد، بۆ وەی لە دژی ستانداردی دووفاقەی ڕۆژئاوایی بوەستن و دادپەروەری لە گۆشەنیگای کۆگری مرۆییەوە پێناسە بکەن، نەک لە ڕێگەی پێوەرەکانی وەک پارە، دەسەڵات و چەکەوە.

ئەو شرۆڤەگەرە عێراقییە لای وایە کە پاش ئەو ئۆپەراسیۆنە، بەرەی بەرخۆدان هاوئاهەنگ‌تر و تەکوزانەتر بووە، چونکە ئایدیای "یەکگرتوویی بەستینەکان؛ یەکگرتوویی مەیدانەکانە" لە دروشمێکی سیاسییەوە بووە واقیعی ئۆپەراسیۆنیی یەکپارچە و ڕژیمی زایۆنی خلوور کرایەوە بەرەو داڕمانی بەردەوام.