سەرۆکی نووسینگەی ڕێبەری ئێران: ئایەتوڵا خامنەیی ئاڵای دژایەتی زاڵمی بەدەستەوەیە

ئایەتوڵا گوڵپایگانی هاوکات لەگەڵ ساڵڕۆژی نوێژی هەینی مێژوویی سەرکەوتن و دەسپێکی چوارەمین قۆناغی هەڵمەتی “ئێرانی هاوسۆز لە لێدوانێکدا وتی: ڕێبەری باڵای ئێران بەردەوامە لە هەڵگرتنی ئاڵای خۆڕاگری لە بەرانبەر ستەمکار.

ڕووداوی نەتەوەیی هەڵمەتی هاوسۆزی گەلی ئێران بۆ گێڕانەوەی هاوسۆزی نەتەوەی ئێران لە کۆرۆنا و ڕووداوی بەندەر عەباسەوە تا گەردەلولی ئەقسا و شەڕی دوانزە ڕۆژە، ئەمڕۆ لە حوسێنییەی ئیمام خومەینی بەڕێوەچوو.

بنەماڵەی شەهیدانی شەڕی دوانزە ڕۆژە، تێکۆشەرانی جیهادی، بەشێک لە کەسایەتییەکانی خۆڕاگری، لەوانەش منداڵانی شەهید سەید حەسەن نەسروڵڵا، و کۆمەڵێک لە بەشداربووانی هەڵمەتی “ئێرانی هاوسۆز” ئامادەی ئەو چالاکییە بوون.

لە لێدوانێکدا سەرۆکی نووسینگەی ڕێبەری ئێران وتی: ئایەتوڵا خامنەیی ئاڵای دژایەتی زاڵمی بەدەستەوەیە.