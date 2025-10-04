بشێوی لە گەڕەکە کوردنشینەکانی حەلەب؛ دیمەشق داوای چەکدانانی کورد دەکات

لە حاڵێکدا کە بە پێی ڕێککوەتنی یەکی ئاپی 2025 لە نێوان هێزەکانی هەسەدە و حکومەتی دیمەشق بڕیار بوو تەنیا هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆیی بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر لە گەڕەکەکانی ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود بمێننەوە، بەڵام ئێستا هێزەکانی سەر بە دیمەشق 30 وێستگەی پشکنینیان لە ئەو ناوچە داناوە و هەر ئەوە بووەتە هۆی بەرز بوونەوەی ئاستی ئاڵۆزییەکان و پێشێل کرانی ڕێککەوتنەکان.

شێخۆ دەڵێت: ئامانجی دیمەشق ناچار کردنی هێزە کوردییەکان بە تەڤل بوون بەە ئەرتەشی سووریایە، ئەوان بەتەمان دوای 20 ساڵ شەڕ و قوربانی دان، ئێمە بێ هیچ مەرجێک خۆمان بەدەستەوە بدەین و چەک دانێین.



ناوبراو ڕاشیگەیاند کە هەندێک گرووپی چەکدار لەوانە حەمزات و ئوشات بەدوای گەش کردنەوەی پێکدادانەکانن و وتی کە هەندێک لەە ئەو گرووپانە کە بەدوای ئاڵۆز کردنی کەشێ ناوچەکەن سەر بە وەزارەتی بەرگری سووریان و هەندێکیشیان لە دەرەوەی سیستەمی بەرگرین.