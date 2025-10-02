  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

پەیمانی ستراتێژیکی ئێران و ڕووسیا کەوتە بواری جێبەجێ کردن

٢ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٠٨
News ID: 1734135
Source: Mehrnews
پەیمانی ستراتێژیکی ئێران و ڕووسیا کەوتە بواری جێبەجێ کردن

وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ڕایگەیاند، ئەمڕۆ پێنجشەممە 10ی ڕەزبەر، پەیماننامەی هاوبەشی ستراتژیکی هەمەلایەنەی ڕووسیا لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە.

 بە پشتبەستن بە ڕیا نۆڤۆستی، وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند کە پەیمانی هاوبەشی ستراتژیکی هەمەلایەنەی نێوان فیدراسیۆنی ڕووسیا و کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمڕۆ کەوتۆتە بواری جێبەجێکردنەوە.

وەزارەتەکە جەختی لەوە کردەوە کە ئەم پەیماننامەیە ڕەنگدانەوەی هەڵبژاردنی ستراتیجی سەرکردە سیاسییە پلە باڵاکانی ڕووسیا و ئێرانە بە ئامانجی پتەوکردنی پەیوەندی دۆستانە و دراوسێی باش بە شێوەیەکی هەمەلایەنە کە لەگەڵ بەرژەوەندییە بنەڕەتییەکانی گەلانی دوو وڵاتدا بگونجێت.

لە بەیاننامەکەی ئەمڕۆدا، وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا ڕایگەیاند کە چوونە بواری جێبەجێکردنی “خاڵێکی وەرچەرخانێکی گرنگە لە مێژووی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتدا، کە بەرزکراوەتەوە بۆ ئاستێکی چۆنایەتی نوێ لە هاوبەشی ستراتیژی هەمەلایەنە”.

Your Comment

You are replying to: .
captcha