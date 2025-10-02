  1. Home
کاردانەوەی ئێران بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود

٢ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:١٢
News ID: 1734146
Source: Mehrnews
ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران هێرشی دووبارەی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود و دەستگیر کرانی پاڵپشتانی خەڵکی غەززەی بە توندی ئیدانە کرد.

 ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هێرشی دووبارەی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود و دەستگیر کرانی پاڵپشتانی خەڵکی غەززەی بە توندی ئیدانە کرد.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە بەرز نرخاندنی هەوڵی مرۆڤانەی چالاکان و گرووپە خەڵکیەکان لە وڵاتانی جیاوازەوە بۆ پاڵپشتی لە خەڵکی فەلەستین و هەوڵ بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە، هەوڵی ئیسرائیل بۆ هێرش بۆ سەر ئەو کاروانەی پێشێل کرانی ئاشكرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و هەوڵی تیرۆریستی وەسف کرد.

ناوبراو هەروەها داوای لێپرسینەوە لە جەنایەتکارانی ئیسرائیلی و هەوڵی بەپەلەی کۆمەڵگای جیهانی لە ئەو بارەی کرد.

