کاردانەوەی ئێران بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود

ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هێرشی دووبارەی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود و دەستگیر کرانی پاڵپشتانی خەڵکی غەززەی بە توندی ئیدانە کرد.
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە بەرز نرخاندنی هەوڵی مرۆڤانەی چالاکان و گرووپە خەڵکیەکان لە وڵاتانی جیاوازەوە بۆ پاڵپشتی لە خەڵکی فەلەستین و هەوڵ بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە، هەوڵی ئیسرائیل بۆ هێرش بۆ سەر ئەو کاروانەی پێشێل کرانی ئاشكرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و هەوڵی تیرۆریستی وەسف کرد.
ناوبراو هەروەها داوای لێپرسینەوە لە جەنایەتکارانی ئیسرائیلی و هەوڵی بەپەلەی کۆمەڵگای جیهانی لە ئەو بارەی کرد.
٢ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:١٢
News ID: 1734146
Source: Mehrnews
