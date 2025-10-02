کاردانەوەی ئێران بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود

ئیسماعیل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە هێرشی دووبارەی ئیسرائیل بۆ سەر کاروانی دەریایی سەموود و دەستگیر کرانی پاڵپشتانی خەڵکی غەززەی بە توندی ئیدانە کرد.



وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە بە بەرز نرخاندنی هەوڵی مرۆڤانەی چالاکان و گرووپە خەڵکیەکان لە وڵاتانی جیاوازەوە بۆ پاڵپشتی لە خەڵکی فەلەستین و هەوڵ بۆ شکاندنی گەمارۆی غەززە، هەوڵی ئیسرائیل بۆ هێرش بۆ سەر ئەو کاروانەی پێشێل کرانی ئاشكرای یاسا نێودەوڵەتییەکان و هەوڵی تیرۆریستی وەسف کرد.



ناوبراو هەروەها داوای لێپرسینەوە لە جەنایەتکارانی ئیسرائیلی و هەوڵی بەپەلەی کۆمەڵگای جیهانی لە ئەو بارەی کرد.