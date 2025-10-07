هۆشداری سەبارەت بە جموجوڵەکانی مۆساد لە هەرێمی کوردستان

ڕەفێق ساڵحی پەرلەمانتاری عێراق جەختی کرد کە جێگیر بوونی هێزەکانی سەر بە مۆساد لە نێو هەرێمی کوردستان پێشێل کرای ئاشكرای یاساکانی ئەو وڵاتەیە.



ناوبراو زیادی کرد: بە پێی یاساکانی عێراق، هەر جۆرە هاوکاری یان ئاسایی کردنەوەی پێوەندی لەگەڵ ئیسرائیل تاوان دێتە ئەژمار.



ساڵحی وتیشی: بەرپرسانی هەرێمی کوردستان پپابەندی یاساکانی عێراق نین و وەکوو حکومەتێکی سەربەخۆ هەڵسوکەوت دەکەن.



ناوبراو هەروەها داوای کە بەغدا کرد بۆ ڕاگرتنی جموجوڵە سیخوڕییەکا کە هەڕەشەی راستەوخۆ بۆ سەر سەروەری نەتەوەیی عێراقە، دەستبەجێ هەوڵ بدات. زیادیشی کرد کە هەرێم بووەتە شوێنێک بۆ جێبەجێ کردنی چالاکیە سیخوڕییە گوماناوییەکا نلە دژی ئاسایش و سەروەری ئەو وڵاتە.