سنوورێکی نوێ لە نێوان ئێران و عێراق کرایەوە

ئەحمەد کەرەمی بە ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە شرۆڤەی کرد: بە پێی نامەی فەرمی ڕێکخراوی دەروازە سنوورییەکانی عێراق، ئەو وڵاتە کردنەوەی دەروازەی سنووری نوێی چیلات لەلایەن ئێرانەوە لە بەرانبەر دەروازەی سنووری عەلی غەرەبی لەلای عێراقەوە قبوڵ کراوە.
پارێزگاری ئیلام زیادی کرد: ئەو بڕیارە بە هاوئاهەنگی لایەنە دەسەڵاتدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران گیراوە و سنووری چیلات بە شێوەی فەرمی چووتە ڕێزی سنوورە فەرمییەکانی دوو وڵاتەکەوە.
٨ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٢٤
News ID: 1736380
Source: Mehrnews
پارێزگاری ئیلام لە ڕاگەیاندنی فەرمی کرانەوەی سنووری چیلات وەکوو دووهەم سنووری ئەو وڵاتە لەگەڵ پارێزگای ئیلام هەواڵی دا.
