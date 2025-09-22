  1. Home
هەسەدە هەموو جیهان لە مەترسیەکی گەورە ئاگادار دەکاتەوە

٢٣ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٠٠:٢٤
News ID: 1730087
Source: Mehrnews
هێزەكانی سوریای دیموكرات (هەسەدە) ڕایگەیاند، ڕێكخراوی داعش هەوڵدەدات دوبارەی خۆی ڕێكبخاتەوە.

هێزەكانی سوریای دیموكرات (هەسەدە) ڕایگەیاند، ڕێكخراوی داعش هەوڵدەدات دوبارەی خۆی ڕێكبخاتەوە و لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەشار ئەسەدە لە كۆتاییەكانی ساڵی ڕابردو 153 هێرشی ئەنجامداوە.

هەسەدە دەشڵێت، "بە پاڵپشتی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی 70 ئۆپەراسیۆنمان ئەنجامداوە و 95 تیرۆریستیان دەستگیرکرد و 30 شەڕڤانیش شەهیدبون".

هەسەدە ئەمڕۆ دوشەممە لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە، لە سەرەتای سەرهەڵدانی قەیرانی سوریا لە ساڵی 2011، بۆشایی ئەمنیی و ڕێکخراوە توندڕەوەکان كە دیارترینیان ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشە، بەرفراوان بون و ئەو ئاژاوەیان قۆستەوە بۆ ئەوەی هەڕەشەی لەسەر گەلانی ناوچەکە دروست بکەن كە وێرانکاری، کوشتن و ئاوارەبونیان لێکەوتەوە.

ئاماژەی بەوەشكرد، لە نێوان ڕوخانی ڕژێمی بەعس لە دیمەشق لە 8ی (کانونی یەکەم/2)ـی 2024 بۆ 20ی (ئەیلول/9)ـی 2025، شانەکانی داعش 153 هێرشیان لە باکور و ڕۆژهەڵاتی سوریا ئەنجامداوە، ڕێژەیەکەش ئاماژەیە بۆ هەوڵدان بەمەبەستی ڕێکخستنەوە و فراوانکردنی بازنەی ئۆپەراسیۆنەکانی.

هەسەدە باسی لەوەشكرد، لە دوای نەهێشتنی "خەلافەت" لە شەڕی باغۆز لە 2019، شێوازی کارکردنی داعش لە شێوازی "ڕێکخراوی دەوڵەتی"ـەوە گۆڕاوە بۆ تۆڕەکانی شانە و گروپە چەكدارەكان، ئەوەش بوەتە هۆی زیادبونی هێرشە ناوخۆییەکان، تیرۆرکردن و دامەزراندنی شاراوە.

