ئێران و عێراق بۆ ڕێکخستنی دەروازە سنوورییەکان ڕێککەوتن

لە ڕاگەیێندراوی ڕێکخراوی دەروازە سنوورییەکانی عێراقەدا هاتووە کە لیوا عومەر عەدنان وائیلی، سەرۆکی ئیدارەی دەروازە سنوورییەکان، بە سەرۆکایەتی پێنجەمین کۆبوونەوەی هاوبەشی بەندەر و دەروازە سنوورییەکانی نێوان کۆماری عێراق و کۆماری ئیسلامی ئێران، لەگەڵ جێگری وەزیری ناوخۆی ئێران و نوێنەرانی ئیدارەکان، سەبارەت بە 13 بڕگە بۆ باشتربوونی باردودۆخی دەروازە سنوورییەکان ڕێککەوتن.
بە گوێرەی ئەو ڕاگەیێندراوە، لایەنەکان سەبارەت بە تۆکمەی هاوکاری و هاوئاهەنگی لە دەروازە سنوورییەکان، پێوشوێنگرتن و توێژینەوە لە بابەتی بەرەنگاربوونەوەی قاچاخی کاڵا و ماددەی هوشبەری بە میتۆدی پێشکەوتە و هاوئاهەنگی هەواڵگرانە، نەکردنەوەی دەروازەی سنووریی نوێ لە لایەن ئێرانەوە بێ هاوئاهەنگی لەگەڵ بەغدا، تۆکمەی چاودێری و پێوشوێنگرتن و گۆڕینەوەی زانیاریی هەواڵگرانە و ئاسایشی بۆ ناسینی جموجۆڵی گومان لێكراو لە سنوورەکان، پێدانی مانیفیستی ئەلەکترۆنیکیی هەڵگری زانیارییەکانی باری ئێرانی بۆ ئاسانکاری لە ڕەوتی مامەڵەکان بە بەغدا، خێراییبەخشین بە ڕەوتی هاوردە و هەناردە بە ڕەچاوکردنی ڕیسای گومرۆکی و کۆنتڕۆڵی، داکۆکی لە دانیشتنی پارێزگارانی پارێزگا سنوورییەکان بۆ بەرزکردنەوەی هاوکاریی دووقۆڵی، لێکدانەوەی پێشنیاری لایەنی عێراقی سەبارەت بە کامڵكردنی ڕەوتی گومرۆکی لۆرییە ئێرانییەکان لە ڕێڕەوگەکانی مەندەلی-سوومار و مەنزەرییە-خوسرەوی، پێداگری لە هەڵسوکەوتی یەکسان لەگەڵ هاووڵاتیانی دوو وڵات، کرانەوەیی هەمیشەیی دەروازە سنوورییەکان، لێکدانەوەی شیاوێتی سەردانکەران و کرێکاران بەپێی پلانێکی ئەلکترۆنیکیی پەسندکراوی نێوان ڕێڕەوگەکان، پێداگری لە کاراکردن و بەرزکردنەوەی بازرگانی سەرووسنووری لە ڕێگەی خاکی عێراق، داخرانی هەموو دەروازە و بەندەرە نافەرمییەکان لەگەڵ عێراق لە لایەن ئێرانەوە، ڕێککەوتن.
