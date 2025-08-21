  1. Home
ڕژێمی جۆلانی ڕێخۆشکەربووە بۆ سەرهەڵدانەوەی داعش لە سووریا

٢١ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٤٤
نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزمی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان سەبارەت بە مەترسیی سەرهەڵدانەوە و چالاکبوونەوەی داعش لە سووریا پاش هاتنەسەرکاری دوڵەتی تەحریرولشام لە وڵاتە هوشداری دا.

 نووسینگەی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزمی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی ئەو ڕێکخراوە، ڕایگەیاند کە بە هاتنە سەرکاری دەوڵەتی تەحریرولشام لە سووریا، ئاستی ئەمنی لەو وڵاتە دابەزیوە و گرووپی داعش لەو هەلە بۆ پەرەدان بە چالاکییەکانی خۆی بەهرە وەردەگرێت.

ئەو نووسینگەیە بە ئاماژە بە جیدی و ئاڵۆزبوونی هەڕەشەی داعش، جەختی کرد: تەنیا بە لەناچوونی ڕێبەرانی داعش، مەترسیی ئەو گرووپە کەم نابێتەوە، بگرە داعش لە ئێستادا هەوڵ دەدا تۆڕە ماڵییەکانی لەوپەڕی سنوورەکانی سووریا و عێراقدا پەڕە پێ‌بدات و سەرچاوەی نوێ بۆ دابین‌کردنی باری ماڵیی خۆی بدۆزێتەوە.

