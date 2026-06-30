ئێران ڕەتی کردەوە هیچ دیدارێکی دانوستانکاری لەگەڵ ئەمریکا بکات

ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی دەزگای دیپلۆماسی و وتەبێژی تیمی دانوستانکاری ئێران، دوایین دۆخی وتووێژەکانی تایبەت بە جێبەجێکردنی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی سەپێنراو لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان ڕوون کردەوە.



وتەبێژی تیمی دانوستانکار بە جەختکردنەوە لەسەر تەرکیزکردنی کۆماری ئیسلامیی ئێران لەسەر جێبەجێکردنی بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن وتی: یەکمایەتی ئێستای کۆماری ئیسلامیی ئێران دەستەبەرکردنی جێبەجێکردنی بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنە و لەم پێوەندییەدا ئێمە بە جددی بەدواداچوونی داواکارییەکانمان دەکەین.

لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە دۆخی جێبەجێکردنی بڕگە جیاجیاکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن لەوان پرسی فرۆشتنی نەوت و دەستڕاگەیشتن بە سەروەت و سامانی بەستووی ئێران، وتی: سەبارەت بە پابەندبوونی ئەمریکا بەپێی بڕگەی ١٠ (فرۆشتنی نەوت)، مۆڵەتی پێویست لە لایەن ئەمریکاوە دەرچووە و ئێمە بەدواداچوون بۆ پرۆسەی جێبەجێکردنی دەکەین. سەبارەت بە بڕگەی ١١ (ئازادکردنی بەستنی ئێران سەروەت و سامان)، پرۆسەی جێبەجێکردنیشی بەدواداچوونی بۆ دەکرێت." لەو چوارچێوەیەدا لەم هەفتەیەدا وەفدێکی پسپۆڕ لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ڕەوانەی دۆحە دەکرێت.

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە دەستپێکردنی دانوستانەکان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی لە چوارچێوەی گرووپە کاری دیاریکراوەکاندا، بەقایی وتی: هێشتا نەچووینەتە قۆناغی دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی؛ بەپێی بڕگەی ١٣ی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن، دەستپێکردنی دانوستانەکان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی پەیوەستە بە دەستپێکردنی جێبەجێکردنی بڕگەکانی یەکەم و چوارەم و پێنجەم و ١٠ و ١١ و بەردەوامی جێبەجێکردنیان.



زیادیشی کرد: له چه ند ڕۆژی داهاتوودا هیچ کۆبوونەوەیەکی دانوستانکاریمان لەگەڵ لایەنی ئەمریکی له هیچ ئاستێکدا نابێت و ئەوەی که نوێنەرانی ئەمریکا سەفەری قەتەر دەکەن هیچ پەیوەندییەکی به سەردانی شاندی ئێرانییەوە نییه ، که بۆ به دواداچوون بۆ جێبەجێکردنی بڕگەی تایبەت بە ئازاد کردنی پارەکانی ئێرانەوە ڕۆیشتن.