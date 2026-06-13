فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا: بەزوویی جیهان دەنگی سەرکەوتنی ئێران دەبیسێت

فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) ئامادەبوونی نەتەوەی ئیسلامی ئێرانی لە مەیدان بە پشتیوانییەکی تۆکمە بۆ هێزە چەکدارەکان زانی و وتی: بە فەزڵی خودا بەم زووانە جیهان دەنگدانەوەی سەرکەوتنی ئێران و ئێرانییەکان دەبیستێت.

سەردار عەبدوڵا لە پەیامێکدا بۆ ساڵیادی فەرماندەی شەهیدی ئێران، سەردار ڕەشید نووسی: بێ گومان نەتەوەی دڵسۆز و سوپاسگوزاری ئێرانی ئیسلامی، پشتبەستن بە سیما و سیفەتی شەهیدانی ئێرانی ئیسلامی، بەتایبەتی فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران، شەهید غوڵام عەلی ڕەشید، لە ژێر ڕێوشوێن و ڕێنماییەکانی جێنشینی ڕاستگۆی ئیمامی شەهید، ڕێبەری مەزنی ئینقلابی ئیسلامی و فەرماندەی مەزنی ئینقلابی ئیسلامی هێزە چەکدارەکان، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی، وەک هەمیشە لە مەیدانەکەدا بەردەوام دەبێت.

ڕاشیگەیاندووە: پشتیوانییەکی تۆکمەیە بۆ هێزە چەکدارەکان لە بەرامبەر هەڕەشەکانی دوژمنان، بە تایبەت لە هەلومەرجی مەترسیداری سێهەمین شەڕی سەپێنراوی ئەمریکا و ئیسرائیلدا و بە فەزڵی خودا بەم زووانە جیهان دەنگدانەوەی سەرکەوتنی ئێران و ئێرانییەکان و زاڵبوون دەبیستێت لە بەرخۆدان لە دژی دەستدرێژکار و دوژمنی تیرۆریستی لە جیهاندا.