ئاسمانی ئێران گەڕایەوە بۆ دۆخی ئاسایی

سەرۆکی ڕێکخراوی فڕۆکەوانی مەدەنی گەڕانەوەی ئاسمانی ئێران بۆ دۆخی ئاسایی ڕاگەیاند و وتی: سنووردارکردنی فڕۆکەوانی هەڵگیراوە و چالاکییەکانی فڕۆکەوانیی وڵات وردە وردە ئاسایی دەبێتەوە.

ئەبوزەر شیروودی، بەرپرسی ڕێکخراوی فڕۆکەوانی مەدەنی، گەڕانەوەی ئاسمانی وڵاتی بۆ دۆخی ئاسایی ڕاگەیاند و وتی: دوابەدوای ڕاگەیاندنی لایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکان کۆتاییان هاتووە و بە هەماهەنگی پێویست، ئاسمانی وڵات گەڕاوەتەوە دۆخی ئاسایی و بە پێی ڕاگەیاندنەکانی فڕۆکەوانی (نۆتام) ئۆپەراسیۆنەکانی فڕۆکەوانی دەست پێدەکاتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: بە دابینکردنی هەلومەرجی سەلامەت و هەماهەنگی پێویست لەگەڵ دەزگا و دامەزراوە پەیوەندیدارەکان، سنووردارکردنی گەشتە ئاسمانییەکان هەڵگیراون و چالاکییەکانی فڕۆکەوانی وڵات وردە وردە دەگەڕێنەوە باری ئاسایی خۆیان.