کچە بریندارەکەی سنە دوو نەشتەرگەری بۆ کرا؛ زڕدایک و باوکەکەشی دەستبەسەر بوون

چەند ڕۆژ لەمەوپێش ئەو کچە سنەییەی کە لە لایەن باوک و زڕدایکەکەیەوە لە ئاوەدەستخانەی ماڵەکەیان زیندانی کرابوون و باوکیان ڕان و دەمی شکاندبوو لەگەڵ خوشکە بچووکەکەی ڕزگار کران.

ئەو دوو کچە لە لایەن هێزی فریاگوزرای کۆمەڵایەتی سنەوە گواسترانەوە بۆ نەخۆشخانە و نەشتەرگەری بۆ کچە گەورە کرا.

سەرۆکی زانکۆی زانستە پزیشکییەکانی کوردستان، بە سەرکەوتوویی تەواوکردنی دوو نەشتەرگەری بۆ کچێکی تەمەن 15 ساڵانی خەڵکی شاری سنە ڕاگەیاند .

شاغەیبی وتی: ئەم منداڵە کە بە توندوتیژی خێزانی تووشی چەندین جار شکانی ئێسقان و هەڵکەندنی قژ و لاربوونی دەم و ددان بووە، تا ئەو کاتەی بەتەواوی تەندروست دەبێت، لەژێر پشتیوانی پزیشکی و دەروونیدا دەبێت، و هەموو خزمەتگوزارییە پێویستەکان بێ بەرامبەر پێشکەش دەکرێن.

دوای ئەوەی دراوسێەکانی دەنگی گریان و هاواری ئەو کچانە دەبیسن زەنگ بۆ پۆلیس دەدەن و ئەو کچانە لە ئاودەسخانەی ماڵی زڕدایکەکەیان ڕزگار دەکرێن.

دەستبەجێ پارێزگاری کوردستانیش ماڵ و حاڵی بۆ دابین کردن و سەرۆکی دادگاکانی کوردستان بڕیاری دا بە دەستبەسەر کردنی زڕ دایک و باوکەکەیان.

کچە بچووکەکە ئێستا لە دەزگای باشترکردنی دۆخی ژیان لە سنە بەخێودەکرێت.

کچە گەورەکە لە نەخۆشخانەیە و دایکی خۆیان چاودێرییان دەکات.