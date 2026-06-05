مووشەکی هێزی دەریایی ئەرتەشی ئێران بەرەو کۆپاپۆڕی ئەمریکایی تەقێندرا

لە درێژەی ئۆپراسیۆنی بەرەنگاربوونەوەی دەستدرێژی دەریایی و هەراسانکردن و ڕفاندنی کەشتییە بازرگانییەکان و نەوتهەڵگرەکان لەلایەن هێزی دەریایی ئەمریکاوە، دوای تەقەی هۆشداری بە مووشەکی قادر و فڕۆکە بێفڕۆکەوانە نوێیەکانی هێزی دەریایی کۆماری ئیسلامی ئێران، کەشتییەکانی هێزی داگیرکەری DDG_103 و DDG_87 دەریای عوممانیی بەرەو زەریای هیندستان بەجێهێشت.

دوابەدوای ئەم ئۆپەراسیۆنە و ئۆپەراسیۆنەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو، جگە لە کۆپاپۆڕی دوژمنی ئەمریکی – زایۆنی کە لە شێوەی بەلەمی جۆرج بۆش و ناوەندی فەرماندەیی هێزی دەریایی تیرۆریستی ئەم وڵاتە بوون وەک هۆکارێک بۆ هەراسانکردن و پەکخستنی بازرگانی دەریایی و ئاسایشی ناوچەکە، هەلیکۆپتەری هێرشبەری تەرابلوسیش ناچار بووە دەریای عومان بەجێبهێڵێت.

ناوەندی فەرماندەیی و کۆنترۆڵی هێزی دەریایی ئەرتەش وێڕای جەخت کردنەوە لەسەر پێویستی دوژمنی ئەمریکی- زایۆنی بۆ ڕاگرتنی چەتەیی دەریایی ، جەختی لەوە کردەوە: سەرەڕای فراوانبوون و دوورکەوتنەوەی کەشتیەکانی دوژمن لە مەودای ئەو مووشەکانەی کە بەکارهێنراون، ئەگەر پێویست بکات، مووشەکەکانی ئەم هێزە بەرەو مەودای دوورتر دەتەقێندرێن.