ئەمریکا دەستی بەسەر کەشتییەکی ئێرانی داگرت

بە گێڕانەوە لە ڕۆیتەرز، ئەمریکا ئیدیعای کردووە کە هێزەکانی ئۆپەراسیۆنێکی شەوانەیان لە زەریای هیند بۆ دەستبەسەرداگرتنی داڤینای بێ ئاڵا و گەمارۆدراو ئەنجام داوە.
فەرماندەیی ئەمریکا لە هەڵوێستێکی دوژمنکارانەدا زیادی کرد: ئێمە بەردەوامین لە ئۆپەراسیۆنەکانی جێبەجێکردنی یاسای دەریاییمان لەسەر ئاستی جیهانی بۆ پەکخستنی تۆڕەکانی پشتیوانی ئێران.
بەپێی زانیارییە بڵاوکراوەکان، ئەمریکا لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی ٢٠٢٤دا بەهۆی بازرگانی لەگەڵ ئێران سزای ئەو کەشتییەی سەپاندووە.
تەنکەرێکە کە توانای هەڵگرتنی دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی هەیە.
هەروەها باس لەوە کرا کە ئەو تانکەرە کە بە لینۆر ناسراوە، دوایین جار لە کەناراوەکانی باشووری سریلانکا لە ڕۆژی هەینی بینراوە.
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