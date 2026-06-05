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ئەمریکا دەستی بەسەر کەشتییەکی ئێرانی داگرت

٥ حوزەیران ٢٠٢٦ - ٢٠:٣٥
News ID: 1822868
Source: Mehrnews
ئەمریکا دەستی بەسەر کەشتییەکی ئێرانی داگرت

ئەمریکا بانگەشەی ئەوەی کرد کە لە زەریای هیند دەستی بەسەر کەشتییەکی تانکەری پەیوەندیدار بە ئێرانەوە گرتووە.

بە گێڕانەوە لە ڕۆیتەرز، ئەمریکا ئیدیعای کردووە کە هێزەکانی ئۆپەراسیۆنێکی شەوانەیان لە زەریای هیند بۆ دەستبەسەرداگرتنی داڤینای بێ ئاڵا و گەمارۆدراو ئەنجام داوە.

فەرماندەیی ئەمریکا لە هەڵوێستێکی دوژمنکارانەدا زیادی کرد: ئێمە بەردەوامین لە ئۆپەراسیۆنەکانی جێبەجێکردنی یاسای دەریاییمان لەسەر ئاستی جیهانی بۆ پەکخستنی تۆڕەکانی پشتیوانی ئێران.

بەپێی زانیارییە بڵاوکراوەکان، ئەمریکا لە مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی ٢٠٢٤دا بەهۆی بازرگانی لەگەڵ ئێران سزای ئەو کەشتییەی سەپاندووە.

تەنکەرێکە کە توانای هەڵگرتنی دوو ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی هەیە.

هەروەها باس لەوە کرا کە ئەو تانکەرە کە بە لینۆر ناسراوە، دوایین جار لە کەناراوەکانی باشووری سریلانکا لە ڕۆژی هەینی بینراوە.

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