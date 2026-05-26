ڕێبەری باڵای ئێران: ڕژێمی زایۆنیستی لە گیانەڵادایە/ دەوڵەتە ئیسلامییەکان بانگهێشت دەکەم بۆ هاوکاری

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بە ئاماژەدان بەوەی کە ڕژێمی زایۆنیستی لە گیانەڵادایە، وتیان: دەستی زەمان ناگەڕێتەوە دواوە و گەلان و خاکەکانی ناوچەکە چیتر نابنە قەڵغان بۆ بنکەکانی ئەمریکا.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بەبۆنەی هاتنی وەرزی حەجی ئیبراهیمی، کردەوە نهێنییەکان و بانگەوازەکانی حەجی بە نیشانەی ئەبەدیی چوونی مرۆڤایەتی بۆ لای خودای گەورە، ڕزگاربوون لە کۆت و بەندەکانی شەیتان و شوێنکەوتووانی و هەوڵی بێوچان بۆ بەدیهێنانی ئەرکە ئیلاهییەکان و ڕزگاربوون لە ئارەزووەکانی ڕۆح و بەختەوەری دونیای و قیامەت وەسف کرد.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە پشتبەستنی نەتەوەی گەورەی ئێران بەو نیشانانە و بەتایبەت سیلاحی "الله اکبر" لە سەردەمی شۆڕشی ئیسلامی و سەرکەوتنی شۆڕش و سەردەمی بەرگریی پیرۆزەوە تا شەڕی سەپێندراوی دووهەم و سێیەم، و شکستی دوژمنان لە تەسلیم بوونی دوژمنان بە ئێران، و ڕووداوی موعجیزەیی ئەرکی ئیلاهی گەل، جەختی کردەوە: ئەمساڵ پرسی ئینکاری لە موشریکەکان دوو بایەخی هەیە و قووڵایی و مەودای ئینکاری لە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی لە ڕێوڕەسمی ئینکاری لە وەرزی حەجدا تێدەپەڕێت.

لەمەودوا "مەرگ بۆ ئەمریکا" و "مەرگ بۆ ئیسرائیل" دروشمی هاوبەشی نەتەوەی ئیسلامی و گەلی ستەملێکراوی جیهان و بەتایبەت گەنجان دەبن.

لە بەشێکی ئەو پەیامەدا هاتووە: اللە اکبر؛ و هەر بەم چەکی اللەاکبرە بوو کە نەتەوەی موسڵمانی ئێران ٤٧ ساڵ لەمەوبەر ڕاپەڕی و ڕژێمی ستەمکار و دیکتاتۆری پەهلەوی ڕووخاند و دەست و قاچی ئەمریکای تەماحکار و خۆبەزلزانی لە وڵاتەکەی بڕی و کاریگەریی زایۆنیزمی بە تەواوی سڕیەوە.

هەر بەم چەکی اللەاکبر بوو کە دوای لەشکرکێشی ڕژێمی بەعسی سەدام حوسێن بۆ سەر خاکی ئێران، خەباتگێڕە بە پەرۆشەکان و گەنجە خۆبەختەکان بەرگری پیرۆزی حەماسی ٨ ساڵەیان دروست کرد و، سەرەڕای پشتیوانیی هەموو زلهێزەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا بۆ ڕژێمی بەعس، دایاننا لە جێگای خۆی و بە توندی درێژەیان بەو بەرخۆدانە دا بە چەقبەستوویی بۆ ساڵانی داهاتوو لە دژی ئابڵوقە ئابوورییەکان، کودەتاکان، سزای دڕندانە و هێرشی بێشوماری سیاسی، پڕوپاگەندە و ئابووریی دوژمنان لە دژی کۆماری ئیسلامی.

هەر ئەم چەکی الله اکبر بوو کە پەیوەندی نێوان ئوممەتی ئیسلامی و گەنجانی موجاهیدینی بەرەی خۆڕاگری لە ئێرانەوە تا لوبنان و فەلەستین و عێراق و سوریا و لە ئەفریقا و یەمەنەوە تا ئەفغانستان و پاکستان و هەموو گەلانی ئازادی جیهان بەهێزتر کرد، بۆ ئەوەی ئەم پەتە پتەوە بۆ بەرگریکردن لە ئوممەتی ئیسلامی لە بەرامبەر دەستدرێژکارانی زایۆنیست هەڵبکشێت، ئەجێندای داعش لەت بکات، هەڵبکات گەردەلولی ئەقسا، و ڕژێمی لەرزۆکی زایۆنیستی بخاتە گیانەڵا.

هەر ئەم چەکی اللە اکبر بوو کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە پشت بەستن بە وێرانکردنی ڕژێمی زایۆنیستی لە شەڕی سەپێندراوی دووەم لە جۆزەردانی ساڵی ١٤٠٤ و گورزێکی توندی لە ئەمریکای دەستدرێژکار دا ئامانجەکەی کە تەسلیمبوونی ئێران بوو، پووچەڵی کردەوە.

بە دوای ئەرکی نەتەوەی ئێران و بەرەی خۆڕاگری، ئەرکی ئومەتی ئیسلامی ڕوودەدات و بەری بوون لە موشریکەکان لە بەردبارانکردنی جەمەرات لە حەج، بۆ دیمەنەکانی ژیانی تاکەکەسی و کۆمەڵایەتی و سیاسی موسڵمانان لە هەموو گۆشەکانی جیهاندا بڵاودەبێتەوە.

ئومەتی ئیسلامی و گەلانی ناوچەکە خاوەنی چەندین توانا و بەرژەوەندی هاوبەشن کە نەزمی نوێ و هەندەسەی داهاتووی ناوچەکە و جیهان لە قاڵب دەدەن.

بە دڵسۆزی بانگهێشتی هەموو وڵاتان و حکومەتە ئیسلامییەکان دەکەم بۆ دۆستایەتی و هاوکاری بۆ چاکە ، بۆ ئەوەی بتوانین پێکەوە کاربکەین بۆ پێشخستنی ئومەتی ئیسلامی و چارەسەرکردنی کێشەکانی جیهانی ئیسلامی.