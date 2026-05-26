  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

ڕێبەری باڵای ئێران: ڕژێمی زایۆنیستی لە گیانەڵادایە/ دەوڵەتە ئیسلامییەکان بانگهێشت دەکەم بۆ هاوکاری

٢٦ ئایار ٢٠٢٦ - ١١:٤٥
News ID: 1819082
Source: Mehrnews
ڕێبەری باڵای ئێران: ڕژێمی زایۆنیستی لە گیانەڵادایە/ دەوڵەتە ئیسلامییەکان بانگهێشت دەکەم بۆ هاوکاری

ئایەتوڵڵا یەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران بە بۆنەی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی حەجی ئەمساڵ پەیامێکیان بڵاو کردەوە.

ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بە ئاماژەدان بەوەی کە ڕژێمی زایۆنیستی لە گیانەڵادایە، وتیان: دەستی زەمان ناگەڕێتەوە دواوە و گەلان و خاکەکانی ناوچەکە چیتر نابنە قەڵغان بۆ بنکەکانی ئەمریکا.

ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حوسێنی خامنەیی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە پەیامێکدا بەبۆنەی هاتنی وەرزی حەجی ئیبراهیمی، کردەوە نهێنییەکان و بانگەوازەکانی حەجی بە نیشانەی ئەبەدیی چوونی مرۆڤایەتی بۆ لای خودای گەورە، ڕزگاربوون لە کۆت و بەندەکانی شەیتان و شوێنکەوتووانی و هەوڵی بێوچان بۆ بەدیهێنانی ئەرکە ئیلاهییەکان و ڕزگاربوون لە ئارەزووەکانی ڕۆح و بەختەوەری دونیای و قیامەت وەسف کرد.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە پشتبەستنی نەتەوەی گەورەی ئێران بەو نیشانانە و بەتایبەت سیلاحی "الله اکبر" لە سەردەمی شۆڕشی ئیسلامی و سەرکەوتنی شۆڕش و سەردەمی بەرگریی پیرۆزەوە تا شەڕی سەپێندراوی دووهەم و سێیەم، و شکستی دوژمنان لە تەسلیم بوونی دوژمنان بە ئێران، و ڕووداوی موعجیزەیی ئەرکی ئیلاهی گەل، جەختی کردەوە: ئەمساڵ پرسی ئینکاری لە موشریکەکان دوو بایەخی هەیە و قووڵایی و مەودای ئینکاری لە ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی لە ڕێوڕەسمی ئینکاری لە وەرزی حەجدا تێدەپەڕێت.

لەمەودوا "مەرگ بۆ ئەمریکا" و "مەرگ بۆ ئیسرائیل" دروشمی هاوبەشی نەتەوەی ئیسلامی و گەلی ستەملێکراوی جیهان و بەتایبەت گەنجان دەبن.

لە بەشێکی ئەو پەیامەدا هاتووە: اللە اکبر؛ و هەر بەم چەکی اللەاکبرە بوو کە نەتەوەی موسڵمانی ئێران ٤٧ ساڵ لەمەوبەر ڕاپەڕی و ڕژێمی ستەمکار و دیکتاتۆری پەهلەوی ڕووخاند و دەست و قاچی ئەمریکای تەماحکار و خۆبەزلزانی لە وڵاتەکەی بڕی و کاریگەریی زایۆنیزمی بە تەواوی سڕیەوە.

هەر بەم چەکی اللەاکبر بوو کە دوای لەشکرکێشی ڕژێمی بەعسی سەدام حوسێن بۆ سەر خاکی ئێران، خەباتگێڕە بە پەرۆشەکان و گەنجە خۆبەختەکان بەرگری پیرۆزی حەماسی ٨ ساڵەیان دروست کرد و، سەرەڕای پشتیوانیی هەموو زلهێزەکانی ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا بۆ ڕژێمی بەعس، دایاننا لە جێگای خۆی و بە توندی درێژەیان بەو بەرخۆدانە دا بە چەقبەستوویی بۆ ساڵانی داهاتوو لە دژی ئابڵوقە ئابوورییەکان، کودەتاکان، سزای دڕندانە و هێرشی بێشوماری سیاسی، پڕوپاگەندە و ئابووریی دوژمنان لە دژی کۆماری ئیسلامی.

 هەر ئەم چەکی الله اکبر بوو کە پەیوەندی نێوان ئوممەتی ئیسلامی و گەنجانی موجاهیدینی بەرەی خۆڕاگری لە ئێرانەوە تا لوبنان و فەلەستین و عێراق و سوریا و لە ئەفریقا و یەمەنەوە تا ئەفغانستان و پاکستان و هەموو گەلانی ئازادی جیهان بەهێزتر کرد، بۆ ئەوەی ئەم پەتە پتەوە بۆ بەرگریکردن لە ئوممەتی ئیسلامی لە بەرامبەر دەستدرێژکارانی زایۆنیست هەڵبکشێت، ئەجێندای داعش لەت بکات، هەڵبکات گەردەلولی ئەقسا، و ڕژێمی لەرزۆکی زایۆنیستی بخاتە گیانەڵا.

هەر ئەم چەکی اللە اکبر بوو کە کۆماری ئیسلامی ئێران بە پشت بەستن بە وێرانکردنی ڕژێمی زایۆنیستی لە شەڕی سەپێندراوی دووەم لە جۆزەردانی ساڵی ١٤٠٤ و گورزێکی توندی لە ئەمریکای دەستدرێژکار دا  ئامانجەکەی کە تەسلیمبوونی ئێران بوو، پووچەڵی کردەوە.
 بە دوای ئەرکی نەتەوەی ئێران و بەرەی خۆڕاگری، ئەرکی ئومەتی ئیسلامی ڕوودەدات و بەری بوون لە موشریکەکان لە بەردبارانکردنی جەمەرات لە حەج، بۆ دیمەنەکانی ژیانی تاکەکەسی و کۆمەڵایەتی و سیاسی موسڵمانان لە هەموو گۆشەکانی جیهاندا بڵاودەبێتەوە.

ئومەتی ئیسلامی و گەلانی ناوچەکە خاوەنی چەندین توانا و بەرژەوەندی هاوبەشن کە نەزمی نوێ و هەندەسەی داهاتووی ناوچەکە و جیهان لە قاڵب دەدەن.

بە دڵسۆزی  بانگهێشتی هەموو وڵاتان و حکومەتە ئیسلامییەکان دەکەم بۆ دۆستایەتی و هاوکاری بۆ چاکە ، بۆ ئەوەی بتوانین پێکەوە کاربکەین بۆ پێشخستنی ئومەتی ئیسلامی و چارەسەرکردنی کێشەکانی جیهانی ئیسلامی.

Your Comment

You are replying to: .
captcha