سەرەڕای گەمارۆی ئەمریکا؛داهاتی نەوتی ئێران گەیشتە بەرزترین ئاست

سەرەڕای دەستدرێژیی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران و پەرەسەندنی ململانێکان لە ناوچەکە، داهاتی نەوتی ئێران لە هەناردەکردنی نەوت بۆ چین لە مانگی ئازاری ٢٠٢٦ نەک هەر کەمی نەکردووە، بەڵکوو گەیشتووەتە بەرزترین ئاستی خۆی لە ساڵانی ڕابردوودا.

بەپێی لێکدانەوە بڵاوکراوەکان، بەهای هەناردەی نەوتی ئێران بۆ چین لە مانگی ئازاردا نزیکەی 5.3 ملیار دۆلار بووە.

شارەزایان پێیان وایە کە گەشەی داهاتی نەوتی ئێران لەم کاتەدا، لە سەرووی هەموو شتێکەوە بۆ زیادبوونی مەترسییە ژێئۆپۆلەتیکیەکان لە ناوچەی کەنداوی فارسدا بووە.

بە وتەی شرۆڤەکاران، لەگەڵ زیادبوونی ئەگەری ناکۆکی لە ناوچەکە بەتایبەتی لە گەرووی هورمز، نیگەرانی بازاڕی جیهانی سەبارەت بە پچڕانی هەناردەی نەوت بەرز دەبێتەوە و نرخەکانیش لە هەڵکشاندایە.

ئەم هەلومەرجە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاری هەناردەی نەوتی ئێران تەنانەت سەرەڕای گوشارەکانی گەمارۆکان.

لە لایەکی دیکەوە پاڵاوگە سەربەخۆکانی چینیش لە دۆخێکی وادا ئامادەیی زیاتریان بۆ کڕینی نەوتی ئێران نیشانداوە، چونکە تاران مەرج و ئاسانکاری تایبەت بۆ فرۆشتنی نەوت پێشکەش دەکات بە مەبەستی پاراستنی پشکی بازاڕەکەی؛ پرسێک کە زیاتر سەرنجڕاکێش بووە بۆ کڕیارانی ئاسیا لە کاتی بەرزبوونەوەی نرخی وزەی جیهانیدا.

شرۆڤەکارانی ئابووری پێیان وایە کە ئەمریکا بە ڕێگەی گوشار لەسەر هەناردەکردنی نەوت بە تەواوی ناتوانێت فشار بخاتە سەر ئابووری ئێران؛ چونکە هەر پەرەسەندنێکی گرژی دژ بە ئێران، بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ گەرووی هورمز، دەتوانێت نرخی جیهانی نەوت بەرز بکاتەوە و ئەم پرسە بەشێکی کاریگەرییەکانی کەمبوونەوەی ئەگەری قەبارەی هەناردەکردنی نەوتی ئێران دەگرێتەوە.