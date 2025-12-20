ئیدارەی خۆسەری کوردی: 1700 خێزانی ئاوارەی کورد گەڕاونەتەوە ماڵەکانیان

شێخمووس ئەحمەد سەرۆکی ناوەندی کاروباری ئاوارەکانی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، وێڕای ئاماژە بە دەسپێکی پلانێک لە بەراوری 23ی ژانڤیەی 20265 بۆ ائاسانکاری لەبەردەم گەڕانەوەی گەڕاندنەوەی خۆویستانە و هێمنی ئاوارەکان لە ئۆردووگاکانەوە، بە هاوکاریی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ڕەخنەی لە ناوەندە نێودەوڵەتییە بەرپرسەکان بۆ گوشارنەخستنە سەر دیمەشق و تورکیا لە بەردەم گەڕانەوەی ئاوارەکانی عەفرین، گرێ‌سپی و سریکانی گرت.

شێخمووس هەروەها جەختی لە کەمکاریی دیمەشق بۆ ڕاپەڕاندنی بڕگە هاوپەیوەندەکان بە دەستەبەرکرانی گەڕانەوەی ئاوارەکان لە پەیمانی 10ی مارچ کرد و ڕاشیگەیاند: ئیدارەی خۆسەری کوردستان بە هاوکاریی لایەنە نێودوڵەتییەکان، لیژنەیەکی پێکهێناوە تا بە هاوئاهەنگی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لەگەڵ دەوڵەتی کاتی دیمەشق دانوستان و هاوئاهەنگی بکات، بەڵام تا ئیستا هیچ وەڵامێکمان وەرنەگرتووە.

ناوبراو وێڕای داواکاری بۆ گوشاری نێودەوڵەتی لەپێناو ڕازی‌کردنی لایەنە بەرپرسان بۆ دەستەبەرکردنی ئەو ڕەوتە، زیادی کرد: تا ئێستا ئیدارەی خۆسەری کوردستان توانیویەتی بە هاوکاریی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، نزیکەی هەزار و 700 خێزانی ئاوارە لە ئۆردووگاکانی عەریشە، مەحموودلی و ئەبووخەشیب لە دیرەزور و ئۆردووگاکانی هەول و تیوهینە بگەڕێنەوە سەر ماڵ و زێدی خۆیان لە ناوخۆی سووریا.