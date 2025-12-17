وتەبێژی دەوڵەت: ئێران بەردەوام ئامادەی دانوستانی جیدی و شەرافەتمەندانەیە

فاتمە موهاجرانی لە کۆنگری ڕۆژنامەڤانی ڕایگەیاند: ڕێککەوتن و گفتوگۆ دوو بابەتی جودایە، ئەگەر بەدوای گفتوگۆوە نەبوایەین کە پێش لە شەڕی 12 ڕۆژە ئەو ڕێگایەمان دەست پێنەدەکرد. ئاڵبەت کە ئێمە بەدوای گفتوگۆوە بووین و و دەستیشمان پێکرد. هەموو جیهان بینیان کە ئەمریکا بوو کە کورسی دانوستانی بوردمان کرد.



هەروەها زیادی کرد: ئێران هیچ پەیامێکی بۆ لایەنی بەرانبەر نەناردووە بەڵام جەخت دەکەن کە ئێمە گەلێکین کە لەسەر گفتوگۆین و بە مەرجی ئەوەی کە گفتوگۆکان شەرافەتمەندانە و بەێ سەپاندن بێت ، هاوڕێی دەکەین. لایەنی بەرانبەر ناتوانێت بڵێت کە ئەوە دەقی ڕێککەوتنە و ئێستا وەرن با گفتوگۆ بکەین و ئەوە پێچەوانەی بنەما و چەمکی گفتوگۆیە.