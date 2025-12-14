ترامپ: تۆڵەی کوژرانی هێزەکانمان لە سووریا دەکەینەوە

ترامپ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس سۆشاڵ نووسی: ئێمە تازیەباری لەدەست دانی سێ سەربازی ئەمریکی لە سووریاین، دوو سەربازی و وەرگێڕێکی سڤیل.
سەرۆک کۆماری ئەمریکا زیادی کرد: هەروەها نزا دەکەین بۆ سێ بریدارەکەی دیکە کە وادیارە دۆخیان جێگیرە.
ترامپ زیادی کرد: ئەوە هێرشێکی داعش بۆ سەر ئەمریکا و سووریا، لە ناوچەیەکی زۆر مەترسیدار لە سووریا بوو کە بە تواوەتی لە کۆنترۆڵی ئەوان نییە.
سەرۆک کۆماری ئەمریکا بە وتنی ئەوەی کە ئەحمەد شەرع زۆر تووڕەیە لە ئەو هێرشە وتی: هەوڵی تۆڵە کردنەوەی زۆر جیدی بەڕێوەیە.
