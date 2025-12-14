  1. Home
حزبوڵڵای عێراق: ترامپی گەمژە بزانێت ناگاتە ئامانجەکانی لە عێراق

١٤ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٢٣:٥٠
News ID: 1761852
Source: Mehrnews
بەرپرسی ئەمنیەتی کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق بە قسە دەستێوەردانانەکانی نێردەی ترامپ هەمبەر ئەو وڵاتە کاردانەوەی نیشان دا و وتی: ترامپی گەمژە بزانێت ناتوانێت بگاتە ئامانجەکانی لە عێڕاق.

 ئەبوو عەلی عەسکەری بەرپرسی ئەمنیەتی کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق لە کاردانەوە بە دەستێوەردانەکانی مارک ساوایا نێردەی ترامپ بۆ ئەو وڵاتە جەختی کرد: ئەو گەنجە کە لە هەڵسوکەوتە لادەرانەکانی خۆی نوقم بووە لەلایەن ترامپەوە هاتووەتە عێراق تا دەستکەوتی کەم لە دۆخی ناوچەیی زۆر هەستیاری ئێستا دەست بخات. هەم تۆی گەنجی سووک عەقڵ و هەم گەورەکەت ئەبێ بزانن کە عێراق لە ئێوە گەورەترە.

ناوبراو زیادی کرد: داعش کە لەلایەن ئێوەوە ڕێکخرابوو بە دەستی پیاوانی عێراقی لەناو چوو. ئێوە هەرگیز ناگەنە ئامانجەکانتان لە عێراق و ئەو بەڵێنە حەقە.

ساوایا پێشتر پاگەندەی کردبوو کە عێڕاق لە چرکەیەکی چارەنووس سازە بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرووپە چەکدارەکانی خۆی.

