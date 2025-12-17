سکرتێری باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لەگەڵ ڕاوێژکاری ئایەتوڵڵا خامنەیی دیدارێکی گرینگ دەکات

نووسینگەی ڕاویژکاری کاروباری نێودەوڵەتی ئایەتوڵڵا خامنەیی، عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی، ڕۆژی سێشەممە لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی، ڕاوێژکاری ئایەتوڵڵا خامنەیی لە کاروباری نێودەوڵەتی، دیدار و گفتوگۆی کرد.



لە ئەو دیدارەدا کە لە جوارچێوەی کۆبوونەوەیەکی کاری بەڕێوە چوو، دوولایەنەکە پرسە گرینگەکانی هاوپەیوەند بە ناوچەکە و گۆڕانکاریە نێودەوڵەتیەکانیان لێک دایەوە.



لە ئەو کۆبوونەوە کۆمەلێک لە کارناسانی باڵای سیاسی، فەرهەنگی و ئەمنیەتی وڵاتیش بەشدار بوون.

