ئیدانە کردنی سیاسەتە دەستێوەردانانە و سیخوڕانەکانی ئەمریکا هەمبەر ئێران

وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەیاننامەی پڕ لە دووڕوویی و سووکانەی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە بیانووی ساڵڕۆژی نائارامییەژانی خەرمانان 1401 ی وەکوو نمانەی ڕوونی دەستێوەردان لە کاروباری ئێران وەسف و ئیدانە کرد.



وەزارەت دەرەوە جەختی کرد: هیچ ئێرانیەکی ژیر و نیشتمان پەروەر پاگەندەی دۆستایەتی و دڵسۆزی ڕژیمێک کە پێشینەی درێژی لە دەستێوەردان لە کاروباری ئێران و جەنایەتی جۆراوجۆ لە دژی ئێرانییەکانی هەیە، باوەڕ ناکات.



هەروەها زیادی دەکات: ئەمریکا وەکوو پاڵپشتی ڕژیمی زایۆنی کە لە دوو ساڵدا زیاتر لە 65 هەزار کەسی بێ تاوانی کوشتووە، هەر بە شیاوی قسە کردن سەبارەت بە پرسەکانی مافی مرۆڤ نازانێت.



ئەو وەزارەتخانە ڕوونی دەکاتەوە: خەڵکی زانا و ژیری ئێران پاگەندە مرۆڤدۆستانەکانی ئەمریکا بە کردەوەی سیخوڕانە و تاوانبارانەی ئەوان لە زۆربەی شوێنەکانی جیهان بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی ناڤین دەبینن و هەرگیز جەنایەت و دەستێوەردانەکانی ئەوان لە دژی ئێران فەرامۆش ناکەن و نایبەخشن.