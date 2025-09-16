تیرۆریستەکان لە سووریا ێەکتر کەوڵ دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، قەتری سمرمد کارناسی کاروباری ئەمنیەتی جەختی کرد کە پێکدادانێکی چڕ لە نێوان تیرۆریستەکان لەسەر پارە و کۆنترۆڵی ناوجە نەوتییەکان هاتووەتە ئاراوە.
ناوبراو زیادی کرد: کێشە لە نێوان سەرکردەی تیرۆریستەکان لە سووریا گەییشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار بە شێوەیەک کە هەر یەکە لە ئەو گرووپانە هەوڵ دەدەن کۆنترۆڵی شارە ستراتیژیەکانی سووریا بەدەستەوە بگرن.
١٦ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٥٤
News ID: 1727847
Source: Mehrnews
کارناسێکی کاروباری ئەمنیەتی لە چڕ بوونەوەی پێکدادانە چەکدارییەکان لە نێوان تیرۆریستەکانی سووریا لەسەر پارە و سەرچاوە نەوتییەکان هەواڵی دا.
