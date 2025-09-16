  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئیران

تیرۆریستەکان لە سووریا ێەکتر کەوڵ دەکەن

١٦ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٥٤
News ID: 1727847
Source: Mehrnews
تیرۆریستەکان لە سووریا ێەکتر کەوڵ دەکەن

کارناسێکی کاروباری ئەمنیەتی لە چڕ بوونەوەی پێکدادانە چەکدارییەکان لە نێوان تیرۆریستەکانی سووریا لەسەر پارە و سەرچاوە نەوتییەکان هەواڵی دا.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، قەتری سمرمد کارناسی کاروباری ئەمنیەتی جەختی کرد کە پێکدادانێکی چڕ لە نێوان تیرۆریستەکان لەسەر پارە و کۆنترۆڵی ناوجە نەوتییەکان هاتووەتە ئاراوە.

ناوبراو زیادی کرد: کێشە لە نێوان سەرکردەی تیرۆریستەکان لە سووریا گەییشتووەتە قۆناغێکی مەترسیدار بە شێوەیەک کە هەر یەکە لە ئەو گرووپانە هەوڵ دەدەن کۆنترۆڵی شارە ستراتیژیەکانی سووریا بەدەستەوە بگرن.

Your Comment

You are replying to: .
captcha