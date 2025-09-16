  1. Home
لاریجانی لەگەڵ بێن سەلمان دیداری کرد

١٦ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ٢٢:٥٣
News ID: 1727846
Source: Mehrnews
سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران لەگەڵ جێنشینی عەرەبستان کۆبووەوە.

 عەلی لاریجانی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران گەییشتە ڕیازی پێتەختی عەرەبستانی سعوودی.

ئەو سەفەرە لە درێژە و چوارچێوەی سەفەری خالد بێن سەلامن وەزیری بەرگری عەرەبستانی سعوودی بۆ تاران لە مانگی خاکەلێوەی 1404 ئەنجام دەدرێت.

عەلی باقری کەنی جێگری نێودەوڵەتی سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی و محەمەد عەلی بەک راویژکاری کەنداوی فارسی وەزیری دەرەوە، لاریجانی هاوڕێیەتی

