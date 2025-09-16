ئەمریکا گەمارۆی نوێی لە دژی ئێران سەپاند

وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا ئەوڕۆ (سێشەممە)، گەمارۆگەلێکی نوێی لە دژی ئێران داسەپاند کە بریتیبوو لە گەمارۆدرانی 2 کەسی ڕێخۆشکەری مامەڵەی ماڵیی ئێرانی و زیاتر لە 12 کەس و دامودەزگای سەربەخۆی هونگکونگی و ئیماراتی بە هۆی ڕۆڵیان لە هاوئاهەنگی گواستنەوە و مامەڵەی ماڵی و لەوان فرۆشی نەوتی ئێران.
نووسینگەی کۆنتڕۆڵی داراییە دەرەکییەکانی وەزارەتی خەزێنەی ئەمریکا(OFAC) هەروەها ئیدعای کردووە کە گەمارۆدراوانی ئەو لیستە، بە کەڵکئاوەژوویی لە کۆمپانیاگەلی فۆڕماڵ و دراوی دیجیتای، بەشێک لە داهاتی خۆیان گواستۆتەوە بۆ ئێران.
