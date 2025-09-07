  1. Home
پاگەندەی دەوڵەتی ئەمریکا سەبارەت بە عەین ئەسەد ڕاست نییە

٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٩:٢٦
News ID: 1724605
Source: Mehrnews
ئەفسەرێکی ئەمنیەتی بەناوبانگی عیراق بە ڕاپۆرتە بڵاو کراوەکان سەبارەت بە کشانەوەی سەربازانی ئەمریکا لە عەین ئەسەد کاردانەوەی نیشان دا.

 ئەفسەرێکی ئەمنیەتی بەناوبانگ لە پارێزگای ئەنبار ڕایگەیاند کە سەربازانی ئەمریکا لە ئەو بنکەیە نەکشاونەتەوە و تەنیا هێزەکان گۆڕدراون.

ناوبراو زیادی کرد: ئەوەی کە لە ئەو بنکەیە ڕووی داوە جێگیر کردنەوەی هێزەکان بووە. زانیاریەکان باس لە ئەوە دەکەن کە تەنانەت یەک سەربازیش لە ئەو بنکەیە نەچووەتە دەرەوە و ئەوەی کە لەلایەن دەوڵەتی ئەمریکاوە سەبارەت بە دەسپێکی ڕەتوی کشانەوەی ئەو هێزانە پاگەندە کراوە، ناڕاستە. ئەو هەوڵە تەنیا کارێکی تاکتیکی بۆ دووبارە جێگیر کردنی هێزەکانی ئەمریکا و بە ئامانجی جێبەجێ کردنی سیناریۆیەکی نوێ ئەنجام دەدرێت.

ئەو ئەفەرە ئەمنیەتیە وتیشی: قسەکانی فەرماندەکانی ئەمریکا لە ناوخۆی بنکەی عەین ئەسەد باس لە ئەوە دەکات ئەو وڵاتە نایەوێت لە پێنج ساڵی داهاتوودا هێزەکانی خۆی لە ئەو بنکەیە بکشێتەوە.
 

