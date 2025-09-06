کوژرانی دوو شەڕڤانی هەسەدە لە دەیرەزوور

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەرچاوەکانی هەواڵ باسیان لەوە کردووە کە توخمەکانی داعش لە سەر ڕێگای شارۆچکەی موحەیمیدە لە لادێی ڕۆژاوای دێرەزوور هێرشیان کردووەتە سەر ئۆتۆمبێلێکی سەربازیی سەر بە هێزەکانی SDf .
ئەم سەرچاوانە باسیان لەوە کردووە کە سێ هێزی SDF بریندار بوون و گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانە بۆ چارەسەرکردن، هەروەها باس لەوە دەکرێت کە یەکێک لە بریندارەکان باری تەندروستی ناجێگیرە.
ئەم سەرچاوانە باسیان لە ڕێوشوێنی ئەمنی تایبەت لە شارۆچکەکە کردووە بۆ ڕاوەدوونانی هێرشبەرەکان و دەستەبەرکردنی ئاسایشی شارۆچکەکە.
لە هەمان کاتدا هەندێک سەرچاوەی دیکە باسیان لە کوژرانی دوو هێزی هەسەدە کردووە لە کاتی هێرشکردنە سەر ئۆتۆمبێلەکەیان لە شارۆچکەی ئەلحوسن لە لادێی دێرەزوور.
ئەم سەرچاوانە وردەکاری زیاتریان بڵاونەکردەوە.
