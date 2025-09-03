پێداگریی پەرلەمانتارانی ئێرانی بۆ کشانەوە لە NPT

لە کۆبوونەوەی ئەوڕۆ (چوارشەممە 12ی خەرمانان)ی مەجلیسی شۆڕای ئیسلامی، لەپاڵ هوشداری جۆراوجۆری نوێنەران بە سەرۆک کۆمار و وەزیرانی ڕێگەوبان، پەروەردە، کشتوکاڵ و ناوخۆ، 60 نوێنەری مەجلیس سەبارەت بە زەروورەتی کشانەوە لە NPT، هوشداریان بە سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران دا.

بە گوێرەی ئەم هەواڵە محەمەدڕەزا ئەحمەدی نوێنەری ڕەشت و 59 پەرلەمانتاری تری مەجلیس، جەختیان لە زەروورەتی کشانەوە لە ئێن‌پی‌تی و بەشدارنەبوون لە دانوستانەکان بە ویستی ئەمریکا و بەڕیوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی کرد.