لێکەوتەکانی دەستگیری لاهوور شێخ جەنگی

ڕۆژنامەی نەشناڵ لە ئاماژە بە دەستگیر کردنی پڕ لە پەراوێزی لاهوور شێخ جەنگی، لە ڕێبەرانی پێشووی یەکێتی نووسی: دەستگیری لاهوور شێخ جەنگی ڕێبەری بەرەی گەل و کەسایەتی ناسراوی ئۆپۆزیسیۆنی هەرێم، دوای پێکدادانی توند لە سلێمانی، وەکوو بەشێک لە جەنگی دەسەڵاتی ناوخۆیی یەکێتی و ڕەوتی بەربڵاوتری وەلانانی دژبەرانی سیاسی لێک دەدرێتەوە؛ ڕەوتێک کە دەتوانێت سەقامگیری هەرێم لە مانگەکانی داهاتوو لاوازتر بکاتەوە.



بە نووسراوی ئەو ڕۆژنامە گرینگترین لێکەوتەی ئەو ڕووداوە گرینگە بەم شێوەیەیە:



1. چڕ بوونەوەی ئاڵۆزییە نێوخۆییەکان لە یەکێتی



نەشنال دەستگیری لاهوور ڕاستەوخۆ دەگەڕێنێتەوە بۆ کێشەی دەسەڵاتی کۆن لە نێوان ئەو و ئامۆزاکەی، واتا بافڵ تاڵەبانی. ئەو دەستگیری لە سوودی بافڵە و درزی نێوخۆیی یەکێتی قووڵ تر دەکاتەوە.

2. گۆشەگیری سیاسی و لەناوبردنی ئاستی دەسەڵاتی



لە زمانی ڕاوێژکاری باڵای سەرۆکایەتی هەرێمەوە، لاهوور لەوانەیە بەرەوڕووی گۆشەگیری سیاسی ، هەڵوەشاندنەوەی هێزەکانی و تەنانەت دەرکردن لە هەرێم ببێتەوە. ئەوە بە واتای سنووردار کردنەوەی ڕۆڵی ناوبراو لە هاوکێشەکان لە داهاتوو و لاواز بوونەوەی بەرەی گەل وەکوو لایەنێکی تازەدامەزراوی ئۆپۆزیسیۆنە.



3. کاریگەری لەسەر سەقامگیری هەرێمی کوردستان

مەسروور بارزانی لە بەیاننامایەکدا جەختی کرد کە ئەو پێکدادانە ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە دەخاتە مەترسییەوە، دەستگیری لاهوور و بەردەوام بوونی تێکهەلچوونی ئەمنیەتی لەگەڵ دژبەران دەتوانێت ببێتە هۆی بەربلاو بوونەوەی ناڕەزایەتی گشتی و گەنجانی ناڕازی زیاتر بکێشێتە سەر شەقامەکان.



4. نموونەی دووپاتەی تێکەڵچوون لەگەڵ دژبەران



نەشناڵ وەبیری دەهێنێتەوە کە ئەوە دووهەم دەستگیری کەسایەتی ئۆپۆزیسیۆن لە کەمتر لە یەک هەفتەیە؛ پێشتریش شاسوار عەبدولقاحید دەستگیر کرابوو. ئەو نیشاندەری سنووردار بوونەوەی کەشی سیاسی هەرێم بۆ چالاکان و ڕێبەرانی ڕەخنەگرە.



5. ناڕوونی یاسایی و تۆمەتە ناڕوونەکان



دادگەی سلێمانی تەنیا بە دەرکردنی سزای دەستگیری بەهۆی سزاکانەوە ئاماژەی کردووە، بێ ئەوەی کە وردەکاری بڵاو بکاتەوە. ئەو ناڕوونییە لایەنی سیاسی دۆسیەکە زیاتر دەکاتەوە و دەتوانێت باسی نوێ سەبارەت بە سەربەخۆیی دەزگا دادوەرییەکان لە هەرێم زیاتر بکاتەوە.