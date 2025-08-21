سەرۆکی حەشدی شەعبی: سپای پاسدارانی ئێران یارمەتیمانی داوە

فالح فەیاز وتی: سپای پاسداران لە بەرگری لە عێراق یارمەتیدەری ئێمە بووە.
سەرۆکی حەشدی شەعبی جەختی کرد: هەڵوەشانەوەی ئەو ناوەندە هەوڵێکی خۆکوژی دەبێت و هیوای دەربڕی کە پەرلەمان دەنگی ئەرێ بداتە یاسای حەشد.
ناوبراو زیادی کرد: پێوەندی ئێمە لەگەڵ هاوەپەیمانی نێودەوڵەتی لە کۆنترۆڵی دەوڵەتە و هیوادارین بەرنامەی کاتی چوونە دەرەوەی لەبەرچاو بگیردرێت.
هەروەها وتیشی کە ئێمە وەکوو ناوەندێکی ئەمنیەتی نیگەرانی دۆخی سووریاین و سیاسەتی ئێمە پەیڕەوی لە سیاسەتەکانی سەرۆک وەزیرانە.
٢١ ئاب ٢٠٢٥ - ١٠:٤٣
News ID: 1718903
Source: Mehrnews
سەرۆکی ڕێکخراوی حەشدی شەعبی عیراق ڕایگەیاند: سپای پاسداران لە بەرگری لە عێراق یارمەتییەکی شیاوی لە ئەو گرووپە کردووە.
