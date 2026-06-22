ئەمینداری حزبوڵا: ئیسڕائیل دەبێ بڕوات

ئەمینداری گشتی حزبوڵای لوبنان: ئەمڕۆ پشتیوانییەکی زۆر گەورەمان هەیە لە لایەن کۆماری ئیسلامی ئێران و سپای پاسداران و سەرکردایەتی و نەتەوەی ئێرانەوە.

شێخ نەعیم قاسم وتی: سەیری ئەو ئێرانە زلهێزە بکەن کە لە پێناو لوبنان گەرووی هورمز دادەخات؛ ئەی حکومەتی لوبنان ئەمە چەکێکە لە دەستتدایە.

ئەمینداری گشتی حزبوڵا ڕایگەیاند: ئەگەر ترامپ بڕیاری ناچارکردنی نەتانیاهۆ بدات، ئەوا تەواوی ڕژێمی ئیسرائیل بە دڵی بێت یان نا، گوێڕایەڵی دەبێت و ناوێرێت دژایەتی هەڵوێستی ئەمریکا بکات.

جەختیشی کرد: مەحاڵە ئیسرائیل لەسەر خاکی لوبنان بمێنێتەوە؛ ناوچەیەکی ئەمنی نییە.

ئەمریکا دەبێت کۆتایی بە پڕۆژەی ئیسرائیل بهێنێت؛ "ئیسرائیل" دەستدرێژکارە و دەبێت بڕوات.

من باوەڕم وایە کە "ئیسرائیل" لە ناوەوە لەناو دەچێت و ئەوەی دەیکات نادادپەروەرییەکە کە لە دەرەوەی لێبوردەیی مرۆڤایەتییە.