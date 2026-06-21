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وەفدی ئێران بەرەو سویسڕا ڕێ کەوت

٢١ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:٢٤
News ID: 1829976
Source: Mehrnews
وەفدی ئێران بەرەو سویسڕا ڕێ کەوت

وەفدی دانوستانکاری ئێران لە ژێر ناوی میناب 168 بۆ گفتوگۆ لەسەر پرسە تەکنیکییەکانی ڕێککەوتن لەگەڵ ئەمریکا بەرەو سویسڕا ڕۆیشتن.

بەقایی وتەبێژی وەفدی دانوستانکاری ئێرانی (میناب 168) ڕایگەیاند:

تیمی دانوستانکاری ئێرانی "میناب ١٦٨" چەند خولەکێک لەمەوبەر بەرەو زیوریخی سویسرا بەڕێکەوت.

موحەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمان و سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوە، عەلی باقری، جێگری کاروباری نێودەوڵەتی سکرتاریەتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی، عەبدولناسر هێممەتی، سەرۆکی بانکی ناوەندی، حەمید بۆرد، بریکاری وەزیری نەوت و سەرۆکی کۆمپانیای نەوتی نیشتمانی ئێران، کازم غەریب ئابادی و ئیسماعیل بەقایی، بریکاری وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەندامانی شاندی ئێران پێکدەهێنن.

بەپێی ڕاگەیاندنی بەقایی، وتەبێژی تیمی دانوستانکاری "میناب ١٦٨"، ئەم سەفەرە بۆ بەدواداچوونە بۆ جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی لایەنی بەرامبەر، و هەموو ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنێک تاقیدەکرێتەوە کاتێک کاتی جێبەجێکردنی هاتبێت.
جەختی لەوە کردەوە: بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونی ئێمە لەگەڵ پێشێلکردنی بەڵێن لەلایەن لایەنی بەرامبەرەوە، دەبێت بەجدی داوای بەڵێنەکانیان بکەین.

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