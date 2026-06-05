فەرماندەی سپای پاسداران: دوژمن ڕۆژی دەیەمی شەڕ شکستی هێنا

فەرماندەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە تاران وتی: ترامپ و ئەمریکییەکان لە دەیەمین ڕۆژی شەڕەوە شکستیان هێناوە و ئەوەی کە ئێوە هەندێ گۆڕانکاری لە هەڵوێستەکانیان دەبینن، لەبەر ئەوەیە کە دوژمن بەڕاستی شکستی هێناوە.

سەردار حەسەن حەسەن زادە، فەرماندەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە تاران، لە وتووێژێکدا لەگەڵ مێهر، سەبارەت بە توانای شەڕ و توانای هێرشبەرانە و بەرگریی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی لە ئەگەری دەستدرێژی دوژمنی ئەمریکی-زایۆنیستی، ڕایگەیاند: هەرچەندە بۆ ئێمە داب و نەریتی نییە هەموو تواناکانمان ڕادەگەیەنین، دوژمن دەزانێت کە لە هەر خاڵێکی کاتدا کە لەگەڵ ئێمە خەریک بووە، توانا و توانا و کارتی بردنەوەی لە ئێمە بینیوە کە پێشتر ڕووبەڕووی نەبووەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: "پێویستە میللەتەکەمان ئەوە بزانێت کە لە داهاتوودا ئەگەر دوژمن بیەوێت هەڵەیەکی دیکە بکات، بەدڵنیاییەوە ڕووبەڕووی دیمەنەکان دەبێتەوە کە جارێکی دیکە سەرسام و سەرسوڕمانی دەکات. هەر لەبەر ئەم هۆکارەش بەڵێن بە خەڵک دەدەین کە ئامادەکارییەکان [هێزە چەکدارەکانمان] زۆر گەورەترن لە سەرەتای شەڕی ڕەمەزان و سێیەمین جەنگی سەپێنراو".

محەممەد ڕەسووڵوڵڵا (د.خ) فەرماندەی سوپای پاسداران لە تاران درێژەی بە قسەکانی دا و وتی: بەڕاستی لە هەموو ئەم شەڕانەدا کە ئێوە بینیتان، دوژمنمان لە بەردەم نەتەوەکەمان و ئیرادەی نەتەوەکەمان و جەنگاوەرەکانمان سەرسام کردووە.

هه موو بیر و خه مڵه کانی دوژمن له شه ڕ له گه ڵ ئێران به دی نه هاتووه .

وتیشی: "هەموو ئەو بیرۆکە و خەمڵاندنانەی کە تا ئێستا هەیبووە، نەک هەر بەدی نەهاتووە و نەگەیشتووەتە ئەو ئامانجانە، بەڵکو لەوەش زیاتر، دوو قازانجمان لە هەمان ئەو بوارانەدا بەدەستهێناوە کە دوژمن کردبوویەتە ئامانج".

دوژمن زەلیل کراوە و هیچ وەڵامێکی بۆ نوخبە و شارەزاکانی نییە.