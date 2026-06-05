تەقینەوە لە بەندەری فاهیل؛ بارکردنی نەوت ڕاگیرا

ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز بڵاویکردەوە کە تەقینەوەیەک لە بەندەری ئەلفاهیل لە سوڵتان نشینی عومان ڕوویدا و ڕایگەیاند، دوای ڕووداوەکە بارکردنی نەوت لە بەندەرەکە ڕاگیراوە، کە پێدەچێت بەهۆی هێرشی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە بووبێت.