فەرماندەی قودسی سپا: بابولمەندەب و گەرووی هورموز وەک یەکە

ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فیلەقی قودسی سپای پاسداران لە پەیامێکدا سەبارەت بە باب المنداب و خراپەی نوێی زایۆنیستەکان نووسیویەتی: خراپەی زایۆنیستەکان لە لوبنان و غەززە، لە سایەی پشتیوانی بێشەرمانەی ئەمریکا، ئیرادەی میحوەری خۆڕاگری بۆ فراوانکردنی پشتیوانی لە هەردوو بەرەوە دیاری دەکات، هەنگاو بنێن بۆ چالاککردنی دیکەی بەرەکان، و یەکسانکردنی دۆخی هاتوچۆی گەرووی باب ئەلمەندەب لەگەڵ گەرووی هورمز.

جەختیشی کردەوە: ڕژێمی بەدبەختی زایۆنی دەبێ بزانێت کە تاوانکاری هاوکات لە باشووری لوبنان و غەززە جارێکی دیکە لە گێژەڵوکەی ئۆپەراسیۆنەکانی حیزبوڵڵا و گەردەلولی لاوانی فەلەستینیدا دەیخاتە تەڵەوە.