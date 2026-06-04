  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئه مریکا

ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دەسەڵاتی جەنگی ترامپی ڕاگرت

٤ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٩:٠٦
News ID: 1822483
Source: Mehrnews
ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا دەسەڵاتی جەنگی ترامپی ڕاگرت

ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا بە هەنگاوێکی بێ وێنە دەنگی بە بڕیارنامەی دیموکراتەکان دا بۆ سنووردارکردنی دەسەڵاتە جەنگییەکانی ترامپ لە دژی ئێران.

 ڕۆیتەرز لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاند کە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا بە زۆرینەی دەنگەکان هەنگاوێکی گەورە و بێ وێنەی بۆ سنووردارکردنی سیاسەتە شەڕخوازەکانی دۆناڵد ترامپ سەرۆک کۆماری ئەمریکا ناوە و پلانێکی پەسەند کردووە کە دەسەڵاتی سەرۆک کۆماری تورکیا بۆ گرتنەبەری هەنگاوی سەربازی یان درێژەدان بە شەڕی دژی ئێران بە توندی سنووردار دەکات.

ئەم بڕیارنامەیە کە لە لایەن نوێنەرانی دیموکراتەکانەوە پێشکەش کرا و بە ئامانجی پێشگرتن لە هەر جۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی سەربازی ئارەزوومەندانە لەگەڵ تاران بەبێ مۆڵەتی فەرمی و ئاشکرای کۆنگرێس، دواجار بە ٢١٥ دەنگی بەڵێ و ٢٠٨ دەنگی نەخێر پەسەند کرا.

Your Comment

You are replying to: .
captcha