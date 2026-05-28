وەزارەتی ئیتلاعاتی ئێران هەڕەشەی لە تیرۆریستانی دژبەری ئێران کرد

وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: وەک باس کرا، لە هەر حاڵەتێکدا، دوژمنی ئەمریکی – زایۆنیستی و شوێنکەوتووانی بە چڕییەکی تەواوەوە شەڕیان بە چالاکی هێشتووەتەوە، و بەردەوام بەرەی نوێ دەکەنەوە.

بەگوێرەی زانیارییە جێی متمانە و بەردەوامەکان، ئەمڕۆ میحوەرە یەکمەکانی شەڕی چڕی دوژمن خەریکی ئەنجامدانی چالاکیی کۆمەڵایەتی لە دەوری میحوەرە ئابوورییەکان و هەندێک کەموکوڕی و هەوڵدان بۆ ئەوەی حکومەت نەتوانێت خزمەتگوزاری پێشکەش بکات و پلانی بەرهەمهێنان و هاندانی خۆپیشاندەران و ڕاکێشانی ناڕازییان بۆ سەر شەقامەکان دابڕێژێت، دژی دامەزراوە دەوڵەتییەکان و ئەو میللەتە خواپەرستەی کە گردبوونەوەی شەقامەکانیان کردۆتە "سەنگەرە نیشتمانییەکانی بەرخۆدانی نەتەوەیی". بۆیە هەر هەوڵێکی دژە ئەمنیەتی بۆ دروستکردنی ئاژاوەگێڕی، تێکدان، سیخوڕیکردن بۆ دەزگا هەواڵگرییە دەرەکییەکان و پەیوەندیکردن لەگەڵ میدیای تیرۆریستی و پەیجەکانی ڕژێمی منداڵکوژی زایۆنیستی کە پێشتر باسمان کرد، هەر چالاکیەک بۆ شکاندنی یەکگرتوویی نەتەوەیی و دروستکردنی ناتەبایی کۆمەڵایەتی، قاچاخچێتی چەک و ئامرازەکانی پەیوەندی نایاسایی وەک ستارلینک، هەر ئۆپراسیۆنێکی تیرۆریستی دژی تاک یان ئیمکاناتی سەربازی و مەدەنی، هاندانی نەتەوەیی و ئایینی، و هەر جۆرە کارێکی دژە ئەمنی، بەپێی ئەو پێناسەیانەی لە یاساکانی وڵاتدا هاتووە، لەلایەن کۆمەڵگەی هەواڵگری بەهێزی وڵاتەوە بەوپەڕی وردبینی و ئیرادە و لەسەر بنەمای ئەرکی یاسایی پەیڕەو دەکرێت، هەروەها تۆمەتبار بە دەسەڵاتی دادوەری پەیوەندیدار دەناسێنرێت.

هەروەها بەکرێگیراوانی دژە شۆڕش و تیرۆریستانی نیشتەجێی دەرەوەی وڵات و لایەنگرانیان لەو ئاگرە سەلامەت نابن کە دایدەگرسێنن.