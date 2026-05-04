وەزیری دەرەوەی ئێران: دۆخی گەرووی هورموز ناگەڕێتەوە بۆ پێش شەڕ

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە پێگەی کۆماری ئیسلامی ئێران بە بەراورد لەگەڵ پێش شەڕی 40 ڕۆژە گۆڕانکارییەکی زۆری بەسەردا هاتووە و ئێران وەک زلهێزێکی گەورە و گرنگ لە تووڵ دەدرێت.

دوژمن پێی وابوو ئێران لاواز بووە، بەڵام لەم شەڕەدا بینی ئێران بەرامبەر گەورەترین هێزی چەکداری جیهان و دوو زلهێزی ئەتۆمی وەستایەوە و شکستی پێیان هێناۆە لە گەیشتن بە ئامانجەکانیان.

عێراقچی ڕایگەیاند کە ئێمە میکانیزمێک بۆ بەڕێوەبردنی گەرووی هورمز دادەڕێژین و گەرووی هورمز ناگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی پێشووی و ڕێگە بە کەشتییە دوژمنکارەکان نادرێت تێیدا تێپەڕن.