چوار لیوای شەڕڤانانی کورد تەڤلی سوپای سووریا بوون

بریکاری وەزیری بەرگری حکومەتی کاتی سوریا ڕایگەیاند، هێزەکانی سوریای دیموکرات بەشێوەیەکی فەرمی بە پێکهێنانی چوار لیوا لە پێکهاتەی سوپادا تێکەڵ کراون و پرۆسەی پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو و تەواوکردنی پێکهاتەی ڕێکخراوەیی تائێستاش بەرەوپێشچوونە.

سیپان حەمۆ، جێگری وەزیری بەرگریی حکوومەتی کاتی سووریا ڕایگەیاند: هێزەکانی سووریای دیموکرات بە پێکهێنانی چوار لیوا بە فەرمی لە پێکهاتەی وەزارەتی بەرگریدا یەکخراون و هەوڵەکان بۆ دروستکردنی سیستەمێکی یەکگرتووی ناوخۆیی بۆ پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو هێشتا بەردەوامە.

بە وتەی ناوبراو، قۆناغی داهاتووی ئەم پرۆسەیە بریتی دەبێت لە تەواوکردنی هەیکەلی ڕێکخراوەیی سوپا و یەکخستنی جێگیرکردنی هێزەکان و کۆتاییهێنان بە بڵاوەپێکردنی گروپە چەکدارەکان.