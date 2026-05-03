چوار لیوای شەڕڤانانی کورد تەڤلی سوپای سووریا بوون

٣ ئایار ٢٠٢٦ - ١٤:٣٢
News ID: 1809339
Source: Mehrnews
 بریکاری وەزیری بەرگری حکومەتی کاتی سوریا ڕایگەیاند، هێزەکانی سوریای دیموکرات بەشێوەیەکی فەرمی بە پێکهێنانی چوار لیوا لە پێکهاتەی سوپادا تێکەڵ کراون و پرۆسەی پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو و تەواوکردنی پێکهاتەی ڕێکخراوەیی تائێستاش بەرەوپێشچوونە.

سیپان حەمۆ، جێگری وەزیری بەرگریی حکوومەتی کاتی سووریا ڕایگەیاند: هێزەکانی سووریای دیموکرات بە پێکهێنانی چوار لیوا بە فەرمی لە پێکهاتەی وەزارەتی بەرگریدا یەکخراون و هەوڵەکان بۆ دروستکردنی سیستەمێکی یەکگرتووی ناوخۆیی بۆ پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو هێشتا بەردەوامە.

بە وتەی ناوبراو، قۆناغی داهاتووی ئەم پرۆسەیە بریتی دەبێت لە تەواوکردنی هەیکەلی ڕێکخراوەیی سوپا و یەکخستنی جێگیرکردنی هێزەکان و کۆتاییهێنان بە بڵاوەپێکردنی گروپە چەکدارەکان.

