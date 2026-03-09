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ڕاگەیێندراوی حزبی "ندای ئێرانیان" لەبارەی هەڵبژاردنی سێهەمین ڕێبەری ئێران

٩ ئازار ٢٠٢٦ - ٢٣:٣٤
News ID: 1790156
Source: Mehrnews
ڕاگەیێندراوی حزبی "ندای ئێرانیان" لەبارەی هەڵبژاردنی سێهەمین ڕێبەری ئێران

  حزبی ندای ئێرانیان بە بۆنەی هەڵبژاردنی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حسێنی خامنەیی بۆ ڕێبەرایەتیی ئێران، ڕاگەیێندراوێکی بڵاو کردەوە.

حزبی ندای ئێرانیان لە ڕاگەیێندراوێک کە بە بۆنەی هەڵبژاردنی سێهەمین ڕێبەری کۆاماری ئیسلامی ئێران بڵاوی کردەوە، ڕایگەیاند: هەڵبژاردنی ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا حسێنی خامنەیی وەک ڕێبەری نوێ کۆماری ئیسلامی ئێران، نیشانی دا کە بە پشتبەستن بە دەفرایەتییەکانی یاسای بنەڕەتی هیچ بەربەستێک لە بەردەم ڕەوتی پڕ لە نشێوی وڵات بوونی نییە و ئێران هێشتا پێداگر و ڕاوەستاوە و بواری بەردەم ئێرانییەکان، ڕوون و هیوابخشە.

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