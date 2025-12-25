لێکۆڵەرێکی ئێرانی: سیاسەتی گشتی ئەمریکا هەمبەر ئێران دژایەتیە

ئەمیر عەلی ئەبولفەتح، لێکۆڵەری خوێندنەوەکانی ئەمریکا لە کۆبوونەوەی لێزانی داهاتووی بەرنامەی ئەتۆمی ئێران لە سای سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتی ترامپ، وتی:سیاسەتی گشتی ئەمریکا هەمبەر ئێران نەگۆڕە و تەنانەت ئەگەر هیلاری کلینتۆنیش بوایە هەر لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی دەکشایەوە.