کۆریدۆری باکووری ڕۆژئاوای ئێران هەوێنی گەشەی ترانزیتی کوردستان

سەرۆکی ڕێکخراوی ئیدارە و پلانداڕشتنی پارێزگای کوردستان لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕایگەیاند: کۆریدۆری شاڕێی ڕۆژئاوای ئێران لە سنووری بازرگان لە پارێزگای ورمێوە دەست پێدەکات و پاش تێپەڕین بە پارێزگاکانی کوردستان، کرماشان، لوڕستان و خووزستان، دەگاتە بەندەر ئیمام خومەینی لە باشووری وڵات.
ئەکبەر محەمەدی وتیشی: درێژیی ئەم کۆریدۆرە 1482 کیلۆمەترە کە پشکی ڕێگەی میاندواو-کرماشانی 450 کیلۆمەترە و 320 کیلۆمەتری کوتۆتە ناو پارێزگای کوردستانەوە کە لەو زەندەیە، 175 کیلۆمەتری وەبەرهێنراوە و 119 کیلۆمەتری لە قۆناغێ چێکردنە و 26 کیلۆمەتریشی لە قۆناغی توێژینەوە و هەڵسەنگاندنە.
ناوبراو ئامانج و خاڵە ئیجابییەکانی ئەو پڕۆژەیەی دابەزینی لەسەدا 30ی ڕووداوی هاتوچۆ، دابەزینی لەسەدا 20ی کاتی سەفەر بە هۆی خێرایی زیاتر، دابەزینی ئاستی پیسیی هەوا بە هۆی مەسرەفی کەمتری سووتەمەنی، بێبەشیشڕینەوە و گەشەی ناوچە و بەهرەمەندی لە ناوچەگەلی گەشتیاری و سەرقاڵی و سەیران، ڕاگەیاند.
