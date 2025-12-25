  1. Home
پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی کرماشان لەگەڵ هەرێمی کوردستان پەرە دەستێنێت

٢٥ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٥٠
لە دیداری یوونس ئەمیری ڕاوێژکاری پارێزگاری کرماشان لە پەرەپێدان بە بە هاوکاریەکان لەگەڵ عێراق لەگەڵ دکتۆر فەرامەرز ئەسەدی سەرکونسوڵی ئێران لە هەولێر، بابەتی گرینگ وەکوو سنوورەانی شوشمێ، پەرویز خان، شێخ سلە و تیلەکۆ خرایە بەرباس.

 لە ئەو کۆبوونەوە کە بە هەوڵی پارێزگاری کرماشان بەڕێوە چوو، بە ئامانجی تۆکمە کردنەوەی پێوەندی ئابووری و فەرهەنگی نێوان پارێزگای کرمشان و بەرز کردنەوەی بەشی کرماشان لە هەناردەکان بۆ هەرێم بەڕێوە چوو.

یەکێک لە پرسە گرینگەکان لە ئەو کۆبوونەوە زیاد کردنەوەی پانتایی پرسی پەرویز خان بە مەبەستی ئاسانکاری هاتوچۆ و تۆکمە کردنەوەی هەناردەکان لە پارێزگای کرماشانەوە بوو.

هەروەها لەسەر کردنەوەی سنووری نوێ لە نێوان ئەو پارێزگا و هەرێم بە مەبەستی تۆکمە کردنەوەی پێوەندی ئابووری و کۆمەڵایەتی جەخت کرا.

هەروەها لە ئەو کۆبوونەوە دەفرایەتیەکانی پارێزگای کرماشان لە بواری پیشەیی، زانستی، پزشکی، دەرمانی، تەکنیکی و پێشانگایی، شی کرایەوە و کردنەوەی بەشی زانکۆیی لە هەرێم لە دوو بەشی عەرەبی و کوردی دەتوانێت پێوەندی زانستی وفەرهەنگی زیاد بکاتەوە.

