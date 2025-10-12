ئەکسیوس پاگەندەی بانگهێشتی ئێران بۆ کۆبوونەوەی "شرم الشیخ" دەکات

ئەکسیۆس لە زمانی سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە پاگەندەی کرد کە ئەمریکا داوای لە ئێران کردووە هەتا لە کۆبوونەوەی ئاشتی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی غەززە کە دووشەممەی داهاتوو لە شەرموشێخ بەڕێوە دەچێت، بەشداری بکات.



سەرۆک کۆماری میسر چەند کاتژمێر پێش ڕایگەیاند کە شاری شەرموشێخی میسر دووشەممە میوانداری کۆبوونەوەی ئاشتی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی غەززە بە سەرۆکایەتی هاوبەشی سیسی و ترامپ و بە بەشداری ڕێبەرانی زیاتر لە 20 وڵات دەبێت.

بە پێێ بەیاننامەی سەرۆک کۆماری میسر، ئامانج لە ئەو کۆبوونەوە کۆتایی هێنان بە شەڕ لە کەرتی غەززە، تۆکمە کردنەوەی هەوڵەکان بۆ گەییشتن بە ئاشتی و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین و دەسپێکی خولی نوێی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەییە.



نووسینگەی سەرۆک کۆماری میسر پێشتر لە زمانی عەبدولفەتاح سیسیەوە ڕایگەیاند کە ئەو وڵاتە لە داهاتوودا دەبێتە میوانداری کۆنفڕانسێکی نێودەوڵەتی بۆ باشتر کردنی دۆخەکە و بووژانەوە خێرا لە کەرتی غەززە.