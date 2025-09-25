  1. Home
پزشکیان: ئێران چەکی ئەتۆمی ناوێت و ئامادەیە ئەم قسە بسەلمێنێ

٢٥ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٣:٤٩
سەرۆک کۆماری ئێران وتی: کۆماری ئیسلامی ئێران بە پێی فەتوای ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی بەرهەمهێنانی چەکی ئەتۆمی بە حەرام دەزانێت.

 سەرۆک کۆماری لە دیدار لەگەڵ سەرۆک کۆماری سویس وتی: ئێمە بە گوێرەی فەتوای ڕێبەری باڵای وڵاتەکەمان چەکی ئەتۆمی ساز ناکەین و هەموو چەکێکی کۆمەڵکوژ بە حەرام دەزانین.

هەروەها پزشکیان جەختی کرد: ئێران ئامادەیە ئەم بابەتە لە چوارچێوەی یاسا نێودەوڵەتییەکان و مافەکانی خۆیدا پشتڕاست بکرێتەوە.

وتیشی: ئێمە پێشوازی لە گفتوگۆی دیپلۆماتیک دەکەین بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە، بەڵام ئاساییە ئەگەر سناپباک چالاک بکرێت، چیتر گفتوگۆکان مانایان نابێت.

پزشکیان هەروەها ئامادەیی ئێرانی بۆ فراوانکردنی هاوکارییەکان و بەرزکردنەوەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ سویسرا ڕاگەیاند.

